Bulgária: presidente pede a renúncia de primeiro-ministro e procurador-geral

Sofia, 11/07/2020 - O presidente da Bulgária, Ruman Radev, pediu neste sábado a renúncia do governo de centro-direita e do procurador-geral do país como forma de aliviar as tensões políticas que provocaram protestos em todo o país. "Búlgaros de diferentes idades e filiações políticas estão exigindo a restauração do estado de direito e das liberdades civis básicas que foram metodicamente violados nos últimos anos", disse o presidente, em discurso televisionado para todo o país. "A raiva é profunda. Está se acumulando há anos e não pode ser suprimida pelo medo e pela força."



Radev, eleito em 2016 com os votos do Partido Socialista, é um crítico do governo de centro-direita do primeiro-ministro Boyko Borissov, acusando-o de corrupção, falta de justiça e supressão da liberdade de discurso. Milhares de pessoas saíram às ruas da capital, Sofia, para exigir a renúncia de Borissov e do procurador-geral Ivan Gechev, acusando-os de corrupção e ligações com grupos criminosos. Os protestos começaram nesta semana, depois que Geshev ordenou buscas na sede da presidência e detenções de dois de seus assessores por suspeita de tráfico de influência. Borissov está no poder desde 2009, e o seu terceiro mandato deve terminar em março do próximo ano. Fonte: Associated Press.