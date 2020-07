EUA: tempestade Fay é revisada para ciclone pós-tropical após perder força

Uma tempestade tropical que causou fortes chuvas em Estados da costa leste dos Estados Unidos teve sua classificação rebaixada na manhã deste sábado, conforme se movia sobre Nova York, disseram os meteorologistas.



O agora ciclone pós-tropical Fay estava, na última atualização, cerca de 48 km ao sul de Albany e tinha ventos máximos sustentados perto de 55 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões de Miami, em comentário divulgado às 5h (horário local). Os meteorologistas disseram que o comunicado seria o último para o sistema, que deveria continuar se movendo para o norte neste sábado.



O fenômeno havia fechado praias e inundado ruas ao atingir Nova Jersey como tempestade tropical ontem. Ele se enfraqueceu ao atingir a região e deve se dissipar no domingo. Os meteorologistas também diminuíram novamente os totais esperados de chuva, para 3 a 5 centímetros, com possível inundação em algumas áreas. Fonte: Associated Press.