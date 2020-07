Conmebol anuncia volta da Libertadores em setembro e Sul-Americana em outubro

A Conmebol marcou para o dia 15 de setembro a retomada da Taça Libertadores e, para 27 de outubro, o recomeço da Copa da Sul-Americana, após cerca de quatro meses de paralisação das competições (iniciada em março) por conta da pandemia do coronavírus.

A confederação sul-americana de futebol informou nesta sexta-feira (10) que nos dois torneios serão adotadas todas as medidas preventivas estabelecidas pelas autoridades de saúde para prevenir infecções por COVID-19.

Os organizadores e equipes de ambas competições seguirão estritamente um manual de operação para viagens e treinamento.

"Com a aplicação rigorosa e responsável das disposições sanitárias por todos os jogadores de futebol, o anseio pelo retorno do futebol se tornará realidade, sempre cuidando da saúde de todos", disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

O Conselho da Conmebol determinou que os dois torneios seguirão seu formato tradicional, com a realização de todos os jogos agendados na tabela original.

Os clubes que, por algum motivo relacionado à evolução da pandemia, tiverem que disputar suas partidas como mandantes fora de sua cidade ou país, "poderão fazer isso após comunicação prévia no devido tempo e forma, levando em consideração que os regulamentos permitem essa opção", destacou a Conmebol.

- Finais em janeiro -

De acordo com o calendário da Libertadores, a primeira fase está prevista para 25 de novembro e as oitavas de final para 2 de dezembro.

No dia 9 de dezembro começam as quartas de final, com os jogos de volta disputados em 16 de dezembro.

Os jogos de ida e volta das semifinais serão em 6 e 13 de janeiro.

Já a Sul-Americana, que teve apenas uma fase até o momento, terá os jogos da etapa seguinte em 25 e 2 de dezembro, as quartas de final em 9 e 16 de dezembro e as semifinais nos dias 6 e 13 de janeiro. No entanto, essas datas podem ser modificadas.

As datas da final única, tanto para a Libertadores quanto para a Sul-Americana, ainda não foram estabelecidas, mas serão disputadas na segunda quinzena de janeiro de 2021.

A partida única da decisão da Libertadores será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, enquanto a definição do vencedor da Sul-Americana, também em jogo único, acontecerá no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (Argentina).