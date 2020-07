Presidente da Bolívia é 'assintomática' para a COVID-19, diz seu médico

A presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, que testou positivo para o novo coronavírus na última quinta-feira, é uma paciente "assintomática", segundo o seu médico pessoal, Andrei Miranda, informou nesta sexta-feira (10).

A presidente, de 53 anos, que também é candidata às eleições no próximo 6 de setembro, "encontra-se assintomática, de bom humor e enérgica, realizando apenas cuidados preventivos, podendo realizar todas as suas atividades dentro do isolamento doméstico que o protocolo determina", ressaltou Miranda em um "relatório médico diário".

Áñez saiu brevemente na varanda da residência presidencial nesta sexta e ergueu a mão para cumprimentar os jornalistas reunidos na rua.

Segundo o boletim médico, Áñez "estava em contato com pessoas carregando a COVID-19 e, por esse motivo, foi realizado o respectivo teste, o que deu um resultado positivo".

Miranda disse à emissora de televisão Cadena A que Áñez está "estável", isolada em sua residência e "é absolutamente assintomática, não apresenta nenhum sintoma relacionado ao coronavírus".

Este é o segundo caso de um presidente sul-americano com coronavírus, depois que Jair Bolsonaro anunciou na última terça que deu positivo para o vírus.

Áñez, que sucedeu o esquerdista Evo Morales após sua renúncia em novembro do último ano, aparece como terceira nas pesquisas eleitorais, com 16,9% das intenções de voto.

O candidato apoiado por Morales, Luis Arce, lidera com 33,3%, seguido pelo ex-presidente centrista Carlos Mesa, com 18,3%, de acordo com as últimas pesquisas publicadas em março.

Três membros do gabinete de Áñez, incluindo os ministros da Presidência, Yerko Núñez, e da Saúde, Eidy Roca, anunciaram nos últimos dias que também estavam infectados.

A presidente da Assembleia Legislativa, Eva Copa, do Movimento de oposição ao Socialismo (MAS), também confirmou nesta tarde que testou positivo para o coronavírus.

Áñez disse última quinta-feira em um vídeo postado em sua conta no Twitter que foi submetida ao teste para a COVID-19 devido a vários casos positivos entre membros do seu governo.

"Fiz o teste e também testei positivo", anunciou Áñez na mensagem. "Ficarei em quarentena por cerca de catorze dias até fazer um novo teste", acrescentou.

A Bolívia, com 11 milhões de habitantes, registra 44.113 casos e 1.638 mortos.