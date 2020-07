Amazon pede a funcionários que apaguem TikTok dos celulares

A gigante americana do comércio online, Amazon, pediu nesta sexta-feira (10) a seus funcionários que eliminem o aplicativo TikTok de seus celulares em meio a novas tensões entre a China e os Estados Unidos, segundo veículos de imprensa americanos.

"A Amazon informou seus funcionários na sexta-feira em nota que devem eliminar o TikTok ainda nesta sexta para continuar acessando os e-mails de seus telefones" celulares, noticiou o Wall Street Journal.

TikTok, um aplicativo aclamado pelos jovens por seus vídeos de humor, dança e música, pertence ao grupo chinês ByteDance e tem quase um bilhão de usuários no mundo.

A Amazon ainda não respondeu ao pedido de confirmação da AFP.

"A segurança do usuário é de extrema importância para o TikTok: estamos totalmente comprometidos em respeitar a privacidade dos nossos usuários", disse um porta-voz da rede social, contatado pela AFP.

Embora "ainda não entendamos sua preocupação (da Amazon), estamos abertos ao diálogo para que possamos resolver qualquer problema que possam encontrar e permitir que sua equipe continue participando da nossa comunidade", acrescentou, destacando que o gigante online ainda não os tinha contatado.

O presidente americano, Donald Trump, disse na terça-feira que estava avaliando a possibilidade de proibir o aplicativo TikTok, que está sob suspeita de espionar a favor do governo chinês.

A plataforma tem tido que se defender com frequência por seus vínculos com a China, onde a empresa matriz tem um aplicativo similar com outro nome.

O TikTok sempre negou que compartilhe dados com as autoridades chinesas e sustenta que não tem a intenção de aceitar solicitações deste tipo.

Além disso, anunciou na segunda-feira que vai suspender seu aplicativo em Hong Kong devido à recente lei de segurança nacional, imposta pela China.