Comício de Trump em New Hampshire no sábado é adiado

O comício de campanha do presidente americano, Donald Trump, previsto para este sábado (11) em New Hampshire, foi adiado por razões meteorológicas - informou a Casa Branca nesta sexta-feira (10).

Um porta-voz de Presidência disse que o comício ao ar livre, na localidade de Portsmouth, será adiado por "uma, ou duas, semanas", devido a uma "grande tempestade".

A previsão é que a tormenta tropical Fay atinja partes do nordeste dos Estados Unidos neste fim de semana.

O último comício do atual presidente, ocorrido no último mês em Tulsa, Oklahoma, foi criticado por ter ignorado as normas de saúde por causa da COVID-19. Participaram do evento menos de um terço das pessoas que cabiam no local de concentração.

O comício do sábado seria no aeroporto de Portsmouth.

Trump, que busca se reeleger em novembro, aparece há semanas nas pesquisas atrás do seu rival democrata, Joe Biden.