Missão da OMS viaja para a China

Um epidemiologista e um especialista em saúde animal da Organização Mundial da Saúde (OMS) viajam para a China para uma missão que visa preparar o caminho para determinar a origem do novo coronavírus, informou a organização nesta sexta-feira (10).

"Eles estão a caminho", disse a porta-voz da OMS, Margaret Harris.

Os dois especialistas devem preparar o terreno para uma missão mais ampla que pretende determinar a origem do coronavírus, responsável por mais de 550.000 mortes em todo o mundo e 12 milhões de infecções.

A equipe da OMS vai se reunir com autoridades chinesas e especificará os lugares que a futura missão visitará, segundo Harris.

"Uma das grandes questões é se o vírus chegou ao homem a partir de um animal e qual animal", afirmou a porta-voz.

"Sabemos que o coronavírus é muito parecido com o vírus presente nos morcegos, mas passou por um animal intermediário? É uma pergunta que precisamos responder", acrescentou.

Os trabalhos dos cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan, cidade no centro da China onde a pandemia eclodiu, concluíram que a sequência do genoma do novo coronavírus é 80% semelhante ao da SARS, responsável por uma epidemia entre 2002 e 2003, e 96% semelhante ao de um coronavírus de morcego.

A maioria dos especialistas também concorda que o SARS-CoV-2, o vírus que causa essa pandemia, nasceu sem dúvida em um morcego, mas passou por outras espécies antes de chegar ao homem.

Esta é a peça que falta no quebra-cabeça que os especialistas da OMS querem descobrir para determinar o que aconteceu e como evitar uma nova pandemia.