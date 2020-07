Líbia retoma produção de petróleo após seis meses de paralisação

A empresa nacional líbia de petróleo (NOC) anunciou nesta sexta-feira que o país retomará a produção e as exportações de petróleo, depois de seis meses de paralisação devido ao conflito no país.

Um primeiro navio deve receber a carga de petróleo no porto de Sedra, leste do país, de acordo com a NOC, que também informou que a produção vai demorar a atingir os níveis anteriores à paralisação.

A Líbia, que tem as maiores reservas de petróleo da África, é cenário de um conflito entre poderes rivais, com o Governo de União Nacional (GNA) reconhecido pela ONU e com sede em Trípoli, de um lado, e o marechal Khalifa Haftar, que controla o leste e parte do sul do país, do outro.

Grupos leais ao marechal Haftar, que executaram uma ofensiva contra a capital líbia, bloqueavam desde 17 de janeiro a produção e as exportações de petróleo nos campos e terminais mais importantes do país para exigir, segundo eles, uma divisão justa do faturamento com o petróleo, administrado por Trípoli.