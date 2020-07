Comunicado do Business Wire :Mundipharma

Mundipharma anunciou hoje que testes de laboratório na Escola Médica Duke-NUS em Singapura confirmou a eficácia de seus produtos antissépticos BETADINE® contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2) que causa a doença COVID-19.

Os testes demonstraram uma forte atividade virucida in vitro de BETADINE®, que mata 99,99do vírus SARS-CoV-2 em 30 segundos. Os produtos submetidos a testes foram os seguintes: Produtos antissépticos BETADINE®, especificamente solução (10% PVP-I), limpador de pele (7,5% PVP-I), gargarejo e enxaguante bucal (1,0% PVP-I) e spray de garganta (0,45% PVP-I).

A pesquisa foi publicada na respeitada revista Infectious Disease and Therapy Journal em 08 de julho de 2020.

"Estes resultados confirmam nossa opinião de que os produtos antissépticos BETADINE®, utilizados de forma adequada e em conjunto com outras opções de tratamento preventivo, incluindo EPI (equipamentos de proteção individual), podem desempenhar um papel na limitação da propagação de infecções, incluindo a COVID-19", disse Raman Singh, diretor executivo da Mundipharma.

"Também fornece à comunidade médica, bem como aos consumidores, uma garantia científica de que estão utilizando um produto que constitui uma defesa comprovada contra a COVID-19", acrescentou ele.

O estudo realizado na Duke-NUS é complementado por testes laboratoriais concluídos no Centro de Pesquisa e Educação sobre Doenças Infecciosas Tropicais (TIDREC) na Universidade de Malaia, Malásia, que também demonstrou forte atividade virucida in vitro em testes com os produtos de gargarejo e enxagua bucal BETADINE® (1,0% PVP-I) que matam 99,99% do vírus SARS-CoV-2 em 15 segundos. A pesquisa TIDREC foi aceita pelo British Dental Journal (BDJ) e foi publicada como uma carta em 26 de junho de 2020. A revista é publicada pela Springer Nature em nome da Associação Britânica de Odontologia.

Anteriormente, foi demonstrada a atividade in vitro dos produtos antissépticos BETADINE® contendo iodo-povidona (PVP-I) contra uma ampla variedade de vírus, incluindo coronavírus que causaram grandes surtos como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). A linha antisséptica BETADINE® contém iodo-povidona (PVP-I), que é altamente eficaz contra uma ampla variedade de micro-organismos, incluindo bactérias, vírus e fungos e é tipicamente usada em hospitais.

Sobre a Mundipharma

As empresas associadas independentes da Mundipharma são entidades privadas que abrangem os mercados farmacêuticos mundiais. A Mundipharma é um excelente exemplo de empresa que entrega produtos de alta qualidade de modo consistente, enquanto mantém os valores que representam a empresa. Nossa missão é aliviar o sofrimento de pacientes com câncer e sem câncer, além de melhorar substancialmente a sua qualidade de vida. A Mundipharma se dedica a trazer aos pacientes com doenças graves e debilitantes o benefício de novas opções de tratamento em áreas como dor, oncologia, assistência oncológica, oftalmologia, doenças respiratórias e cuidados com a saúde do consumidor.

Sobre o BETADINE®

Hospitais e consumidores de todo o mundo confiam na ampla variedade de produtos BETADINE® há mais de 60 anos para a prevenção e tratamento de infecções. Nos últimos anos, a Mundipharma ampliou a gama de produtos BETADINE® para incluir as linhas de iodo-povidona e iodo não povidona para a prevenção, tratamento e manutenção de uma série de condições, desde infecções do trato respiratório superior, infecções de feridas, higiene feminina e infecções e surtos até a higiene pessoal e das mãos. Estudos in vitro e clínicos demonstraram que o iodo-povidona do BETADINE® mata um amplo espectro de bactérias, vírus e fungos, incluindo cepas resistentes a antibióticos.

®: BETADINE é uma marca registrada da Mundipharma

Para mais informações, acesse: www.mundipharma.com.sg.

