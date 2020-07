Comunicado do Business Wire :rf IDEAS, Inc.

A rf IDEAS, fabricante líder de leitores de credenciais para autenticação e acesso lógico, anunciou hoje, juntamente com a Ricoh, a integração de sua tecnologia de leitor de cartão de dupla frequência WAVE ID® Plus com o Smart Operation Panel (SOP) da Ricoh, geração 2.5. O novo leitor WAVE ID Ricoh Universal SOP é o leitor mais inovador para aplicações seguras de impressão na nuvem com as impressoras multifuncionais da Ricoh.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200709005989/pt/

WAVE ID® Ricoh Universal SOP Reader (Photo: Business Wire)

A rf IDEAS e a Ricoh têm um histórico comprovado de trabalho conjunto fornecendo soluções seguras para o local de trabalho, que apresentam os mais avançados recursos de identificação e autenticação. "Enquanto continuamos nossa parceria mundial com uma das líderes no setor de impressão, estamos muito satisfeitos que a Ricoh tenha escolhido a rf IDEAS para desenvolver um design inovador de leitor de credenciais que se conecte aos dispositivos multifuncionais A3 da Ricoh", disse Tod Besse, vice-presidente sênior de Vendas Globais e Marketing da rf IDEAS.

O novo leitor de credenciais WAVE ID possui um compartimento especialmente projetado, que se encaixa no Smart Operation Panel em segundos, sem necessidade de cabos ou complementos externos, complementando a estética elegante do painel. Os usuários autorizados simplesmente inserem as credenciais de seus funcionários para acessar o controle simples, porém poderoso, do Smart Operation Panel das impressoras multifuncionais da Ricoh.

Com esta solução perfeita e altamente integrada, a rf IDEAS continua promovendo a causa do acesso simples e sem contato, para uma produtividade segura. O leitor é compatível com praticamente todos os cartões inteligentes sem contato e proximidades usados ao redor do mundo. O slot do Secure Access Module (SAM) é compatível com o ID® iCLASS®/SE®/SEOS® ou o cartão MIFARE® de memória segura. O leitor também é compatível com a tecnologia Low Energy Bluetooth® para credenciais móveis.

"Nossa parceria de longa data com a rf IDEAS tem proporcionado recursos de impressão na nuvem seguros para implementações ao redor do mundo", disse Olivier Vriesendorp, vice-presidente de Marketing de Produto da Ricoh Europa; "Agora, com o novo leitor WAVE ID Ricoh Universal SOP, os usuários têm a mesma funcionalidade versátil do leitor de cartões a que estão acostumados, em um fator de forma altamente integrado que é tão atraente e fácil de usar quanto o nosso painel Smart Operation".

Os dispositivos multifuncionais da Ricoh, equipados com o Smart Operation Panel e o leitor WAVE ID Ricoh Universal SOP integrado, oferecem simplicidade e segurança líderes do setor para um mercado de impressão seguro em rápido crescimento.

Sobre a rf IDEAS

A rf IDEAS, Inc. é líder em soluções de acesso lógico para a área da saúde, manufatura, governo e empresas. Apoiados pelas fortes parcerias da empresa com as principais fornecedoras de gerenciamento de acesso de identidade, os leitores da rf IDEAS permitem soluções inovadoras de single sign-on, impressão segura, rastreamento de comparecimento e outras aplicações que exigem autenticação. Os leitores da rf IDEAS são compatíveis com quase todas as credenciais em todo o mundo, inclusive com o conjunto cada vez maior de credenciais móveis. Para mais informações, visite www.rfIDEAS.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200709005989/pt/

Megan Flynn E-mail: Marketing@rfIDEAS.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.