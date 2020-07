Exército israelense mata um palestino na Cisjordânia

O exército israelense matou nesta quarta-feira (9) um palestino no norte da Cisjordânia ocupada, informou o ministério da Saúde palestino, sem informar até o momento as circunstâncias.

"Um cidadão foi morto pelas forças israelenses", informou o ministério palestino em um comunicado, destacando que a pessoa levou "um tiro no pescoço" no povoado de Kifl Hares, no sul de Nablus.

Contactado pela AFP, o exército israelense não comentou as informações até o momento.

O palestino morto se chamava Ibrahim Mustafa Abu Yacub e tinha 29 anos, segundo Abdula Kamil, governador da província de Salfit, onde fica Kifl Hares.

A Cisjordânia é um território palestino ocupado desde 1967 pelo exército israelense.