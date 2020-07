EUA confirmam mais 64,7 mil novos casos de covid-19, novo recorde diário

Os Estados Unidos atingiram um novo recorde de casos de covid-19 confirmados em um período de 24 horas: mais 64.771, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país (o CDC, na sigla em inglês). Na contagem do órgão, o recorde anterior havia sido registrado cinco dias atrás, em 4 de julho, quando 57.718 contaminações foram registradas.



No total, o número de casos de covid-19 nos EUA chegaram a 3.047.671, praticamente 1/4 de todos os casos identificados no mundo. Ainda nos EUA, o número de mortos cresceu em 991 nas últimas 24 horas, de acordo com o CDC, e totaliza agora 132.056.



Nos últimos sete dias, os Estados americanos que mais registraram casos de covid-19 foram Flórida (70.695), Califórnia (66.551) e Texas (60.578). Juntos, eles têm população de 90 milhões de pessoas, 27% de todos os habitantes dos Estados Unidos.



Brasil



A BBC Brasil publicou nesta quinta, 9, projeção que aponta que o Brasil vai atingir dois milhões de casos da covid-19 já na semana que vem, com as mortes chegando a 80 mil. A projeção foi feita pelo Laboratório de Inteligência em Saúde (LIS) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ligada à Universidade de São Paulo (USP).



Até a noite desta quarta-feira, 8, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tinha 1.713.160 casos e 67.964 óbitos em decorrência da covid-19.