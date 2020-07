Comunicado do Business Wire :Taulia

Taulia, líder em soluções de tecnologia de capital de giro, anunciou hoje uma nova rodada de financiamento estratégico de US$ 60 milhões liderada pelo Ping An Global Voyager Fund, com participação adicional da J.P. Morgan, Prosperity7 Ventures e investidores existentes, incluindo a Zouk Capital. O financiamento ajudará a acelerar o crescimento à medida que a empresa se concentra em uma expansão mundial adicional.

O Diretor Executivo da Taulia, Cedric Bru, disse: "É uma prova do ajuste da solução da Taulia no mercado de produtos, onde conquistamos o interesse e o investimento desta trifecta das empresas da Fortune Global 50. Ping An, J.P. Morgan e Prosperity7 Ventures trazem uma riqueza de conhecimentos que aproveitaremos a fim de resolver ainda mais as necessidades de liquidez das empresas e contribuir para o crescimento econômico."

Donald Lacey, Diretor Administrativo e Diretor de Operações do Ping An Global Voyager Fund, disse: "Fornecer às PME acesso a fontes de financiamento eficientes é um tema de incrível importância no ambiente econômico atual. A Taulia está na vanguarda da tecnologia financeira da cadeia de suprimentos, com uma presença mundial que abrange mais de dois milhões de fornecedores de PMEs e um conjunto de soluções que melhora drasticamente a capacidade das PMEs em gerenciar caixa. Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Cedric e sua equipe para desenvolver suas capacidades na China."

Esta última rodada de financiamento ocorre quando a Taulia anunciou o alcance da rentabilidade em 2019 e uma nova aliança estratégica com a J.P. Morgan no início deste ano. Ao utilizar soluções e inovações habilitadas para tecnologia, incluindo aprendizagem automática, a empresa processa mais de US$ 500 bilhões em gastos ao ano em toda sua rede.

"Estamos comprometidos em trazer as melhores soluções do mercado a nossos clientes, sendo que nossa aliança estratégica com a Taulia foi bem recebida pelos clientes", disse Stuart Roberts, Chefe de Comércio Global do JP Morgan. "O componente de investimento é mais um passo em nosso relacionamento, pois buscamos atender melhor os clientes e suas cadeias de suprimentos em nossa franquia Global Trade."

Aysar Tayeb, Diretor Executivo Geral da Prosperity7 Ventures, um fundo de capital de risco da Aramco, disse: "A Taulia é uma empresa muito promissora que está oferecendo valor real aos compradores e fornecedores por meio de uma combinação inteligente de descontos dinâmicos e financiamento da cadeia de suprimentos. A solução inovadora da Taulia será um componente essencial a muitas empresas e PMEs, na tentativa de otimizar o capital de giro, o que é uma prioridade premente pelos desafios econômicos atuais."

Sobre a Taulia

Taulia é líder no fornecimento de soluções de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia. Por meio de uma combinação exclusiva de sua plataforma tecnológica, pessoas e processos, a Taulia ajuda as empresas a acessar o valor agregado em sua cadeia de suprimentos, passando de práticas ineficientes e muitas vezes manuais de gestão de capital de giro a estratégias de otimização de capital de giro, conduzidas pela tecnologia. A visão de Taulia é criar um mundo onde todas as empresas prosperem, permitindo que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber. Uma rede de 2 milhões de empresas usa a tecnologia da Taulia, sendo que a empresa processa mais de US$ 500 bilhões a cada ano. A Taulia conquistou a confiança das maiores empresas do mundo, incluindo Airbus, AstraZeneca, Nissan e Vodafone. Para mais informação, acesse www.taulia.com

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200709005820/pt/

