Pelo menos 35 mortos e 30 desaparecidos em ataque jihadista contra o exército na Nigéria

O saldo do ataque jihadista contra um comboio militar no nordeste da Nigéria na terça-feira aumentou de 23 para 35 soldados mortos, enquanto 30 continuam desaparecidos, informaram as fontes de segurança nesta quinta-feira (9).

Os supostos combatentes do grupo Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap) os emboscaram em uma estrada do estado de Borno, deixando "35 soldados mortos, 30 desaparecidos e 18 feridos", informou à AFP uma fonte militar que pediu anonimato.

Os soldados foram atacados na terça-feira a cerca de 40 km da cidade de Maiduguri, local de surgimento do grupo jihadista Boko Haram, segundo fontes de segurança.