OMS pede união para derrotar o vírus e cria missão para avaliar sua gestão

As "divisões" da comunidade internacional fazem com que o coronavírus "ganhe terreno", advertiu nesta quinta-feira em Genebra o diretor geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), dois dias após o governo dos Estados Unidos confirmar a saída da instituição.

"As divisões entre nós fazem com que o vírus ganhe terreno. Não poderemos derrotar a pandemia se estamos divididos", declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A instituição da ONU, muito criticada por sua gestão da pandemia do novo coronavírus, anunciou ainda a criação de um grupo independente de especialistas para fazer uma "avaliação honesta" da gestão da crise e "evitar as tragédias similares no futuro".

"Estou orgulhoso de anunciar que a ex-primeira-ministra (da Nova Zelândia) Helen Clark e a ex-presidente (da Libéria) Ellen Johnson Sirleaf aceitaram presidir conjuntamente o comitê de avaliação (...) sobre a preparação e a resposta às pandemias", anunciou o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a diplomatas dos Estados membros.

"Não consigo imaginar duas personalidades mais independentes para fazer esta avaliação honesta e nos ajudar a entender o que aconteceu e o que temos que fazer para evitar tragédias similares no futuro", completou.

A OMS é criticada pela resposta apresentada à crise, de modo mais concreto pela demora a recomendar o uso de máscaras de proteção e a declarar emergência de saúde mundial. Além disso, o governo dos Estados Unidos questiona o que considera uma excessiva condescendência com a China, onde o vírus surgiu em dezembro.

Por este motivo, Washington, um dos principais apoios financeiros da instituição, confirmou esta semana a saída da OMS, uma decisão que entrará em vigor dentro de um ano.

"A maior ameaça que enfrentamos hoje não é o vírus em si, mas a falta de liderança e solidariedade", afirmou o diretor geral da OMS.