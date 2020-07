Deslizamentos de terra deixam 14 mortos ou desaparecidos na China

As inundações e os deslizamentos de terra deixaram pelo menos 14 mortos ou desaparecidos na China nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço oficial.

Seis pessoas continuam desaparecidas na província pobre de Guizhu (sudoeste), um dia depois de um deslizamento de terra que afetou três vilarejos.

Na localidade de Tongren, situada uma zona montanhosa a 1.500 km ao sudoeste de Xangai, 19 casas foram sepultadas e outras 60 foram atingidas, segundo as autoridades.

Em meio aos danos e em um entorno difícil, as equipes de resgate procuram pessoas sepultadas.

Outro deslizamento de terra na quarta-feira, na província central de Hubei, matou oito pessoas, informou o canal público CCTV.

Desde o início de junho, o sul do país é afetado por chuvas torrenciais que provocaram deslizamentos de terra e inundações.

As inundações em todo o país deixaram pelo menos 120 mortos ou desaparecidos e os danos alcançam 41,6 bilhões de yuanes (5,95 bilhões de dólares), de acordo com o Diário do Povo.