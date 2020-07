Opositores de Putin são alvo de operações de busca e apreensão

Vários revistas foram realizadas, nesta quinta-feira (9), na casa de uma política de Moscou e em organizações críticas ao poder na Rússia.

A deputada de um distrito de Moscou, Yulia Galiamina, muito ativa na campanha do "não" à reforma constitucional do presidente Vladimir Putin, anunciou pelas redes sociais uma operação de busca e apreensão em sua casa, durante sua ausência.

"Havia apenas meu filho. Ele não queria abrir, mas a polícia ameaçou arrombar a porta", escreveu ela no Facebook, acrescentando, mais tarde, que seu advogado não foi autorizado a entrar.

Também houve incursões na casa do editor-chefe do veículo MBkh e de duas pessoas da organização de oposição Open Russia, do oligarca exilado Mikhail Khodorkovsky.

Segundo o porta-voz da Open Russia, Konstantin Fomin, as intervenções estão oficialmente relacionadas com o caso do antigo grupo petroleiro Yukos, de 2003, que levou Khodorkovsky a ficar preso por dez anos.

Em um comunicado, a campanha do "não" afirmou que o "caso Yukos" pode ser um mero pretexto e que "o verdadeiro motivo pode ser a manifestação prevista para 15 de julho" para denunciar a reforma constitucional adotada em 1º de junho.

Esta reforma permitirá a Vladimir Putin se manter no poder, em tese, até 2036.

Na quarta-feira, em outro caso, o ativista anti-Kremlin Piotr Verzilov, preso por dez dias em junho por "obscenidade", foi interrogado.

Houve batidas em sua residência, na casa de sua mãe e de uma amiga dela. No Twitter, o ativista declarou ter sido alvo de oito revistas dessa natureza desde 21 de junho.