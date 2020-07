França apoia espanhola Nadia Calviño como futura presidente do Eurogrupo

A França apoia a candidatura da espanhola Nadia Calviño para presidir o Eurogrupo - anunciou o ministro das Finanças, Bruno Le Maire, nesta quinta-feira (9).

"Compartilhamos com a Espanha a mesma vontade de uma maior integração da zona euro", afirmou o ministro horas antes de os 19 ministros da zona euro votarem.

O presidente do Eurogrupo preside as reuniões mensais dos ministros das Finanças da zona do euro, cujo objetivo é coordenar as políticas nacionais.

A ministra espanhola da Economia, Nadia Calviño, de 51 anos, é uma moderada e liberal do governo da coalizão de esquerda no poder em Madri.

Antes de assumir a pasta de Economia no governo do socialista Pedro Sánches, ela era diretora de Orçamento da Comissão Europeia em Bruxelas.

Nadia também conta com o apoio da chanceler alemã, Angela Merkel. Em caso de vitória, será a primeira mulher a dirigir este clube tão masculino.

Alguns países em torno da Holanda, que se tornaram os mais virulentos defensores do rigor orçamentário, não veem nela a melhor candidata para forjar compromissos entre os grandes financistas do norte e os do sul, considerados mais lenientes.

Os outros dois candidatos são o irlandês Paschal Donohoe e o luxemburguês Pierre Gramegna.