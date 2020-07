Brasil não tem status especial, diz secretário de Estado dos EUA

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou na quarta-feira, 8, que a relação com o Brasil não é diferente da que os EUA têm com outros países na restrição de viagens.



O governo americano anunciou, em 24 de maio, a proibição da entrada de brasileiros. "A relação com o Brasil não é diferente. Estamos avaliando métricas que vão determinar quando é apropriado e seguro", disse.



"Vamos tomar decisões baseadas em ciência e razão, não em política", disse Pompeo.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.