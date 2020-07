Exportaçõe da Alemanha voltam a registrar queda em maio

As exportações na Alemanha voltaram a registrar queda em maio, depois do retrocesso histórico de abril, enquanto a economia começa a sair do confinamento, de acordo com dados oficiais.

A queda das exportações em maio na comparação com o mesmo mês do ano anterior e em dados brutos foi de 29,7%, a 80,3 bilhões de euros (91,2 bilhões de dólares).

Em abril o recuo foi de 31,1%, um recorde desde 1950.

Em dados corrigidos das variações sazonais, as exportações aumentaram 9% na comparação com o mês anterior, mas continuaram 26,8% inferiores ao nível prévio à crise, em fevereiro de 2020, informou a Agência Federal de Estatísticas da Alemanha (Destatis).

As exportações para países da UE caíram 29% em ritmo anual e em relação ao resto do mundo recuaram 30,5%.

As exportações para a China sofreram um retrocesso moderado, de 12,3%, porque a economia do gigante asiático conseguiu retomar as atividades antes.

"A economia terá que se concentrar em algo além das exportações para estimular o crescimento", disse Carsten Brzeski, economista do ING.