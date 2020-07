Comunicado do Business Wire :Esri

A Esri, líder mundial em GIS, inteligência de localização e tecnologia de mapeamento, anunciou hoje que seu fundador e presidente, Jack Dangermond, compareceu ao Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Sua participação na reunião ocorreu em 7 de julho no encontro principal anual em que a ONU e os Estados-Membro discutem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de forma geral.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas são 17 objetivos e 169 metas que todos os 191 Estados-Membro da ONU acordaram em tentar alcançar até 2030. Embora a comunidade internacional tenha se unido para combater uma violenta pandemia, diversas questões relacionadas aos ODS continuam presentes e complexas. A resposta à COVID-19 demonstrou o poder dos dados e da tecnologia para melhorar a eficácia e o impacto das organizações. Os usuários da Esri, como a Universidade Johns Hopkins e milhares de organizações e autoridades públicas mundiais, observaram em primeira mão como a análise espacial pode ajudá-los a transformar esses dados em ações relevantes.

"Vimos como a comunidade internacional pode se unir para combater os enormes desafios apresentados pela COVID-19", declarou Dangermond. "Acredito pessoalmente que uma das coisas mais importantes que podemos fazer como sociedade neste momento tão peculiar é unir as diferentes nações do mundo para trabalhar em cooperação e avaliar o progresso de nossa ação coletiva em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Ao longo dos últimos anos, a Esri trabalhou com a ONU e seus países-membro para formar um rede global de centros de dados dos ODS, à qual chamamos de 'Sistema de Informações Federadas para os ODS (SIFODS)'". O objetivo do SIFODS é criar um sistema de sistemas para os países e a ONU informarem e monitorarem a evolução dos ODS. A Esri investiu nessa parceria ao oferecer sua plataforma ArcGIS para os países subdesenvolvidos coletarem, gerenciarem, monitorarem e usarem os dados dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além de prestar suporte técnico à ONU e aos Estados-Membro participantes.

Essa iniciativa exige tecnologia e capacitação, de modo que os próprios países possam elaborar e aperfeiçoar programas de programa de treinamento e suporte para ajudar os demais países a organizarem seus dados geograficamente, visualizá-los e conectá-los ao sistema SIFODS internacional. Por meio dessa iniciativa, os países podem informar seu progresso em prol do futuro sustentável.

Para obter mais informações sobre inteligência de localização e soluções para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, visite: esri.com/en-us/solutions/industries/sustainability/sustainable-development/goals.

