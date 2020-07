Peru supera as 11.000 mortes por COVID-19

O Peru superou as 11.000 mortes por coronavírus nesta quarta-feira (8), uma semana após iniciar a flexibilização gradual das medidas de confinamento para reativar sua economia, informou o Ministério da Saúde.

Com 181 falecimentos nas últimas 24 horas, o país registra agora 11.133 vítimas fatais da COVID-19, de acordo com o balanço diário do ministério, desde que o primeiro óbito causado pela doença no país foi relatado em 19 de março.

Nos últimos 30 dias, 185 pessoas faleceram em média por dia por conta do vírus.

O último dia em que houve menos de 100 vidas perdidas foi em 24 de maio, segundo dados oficiais.

Já o total de casos da COVID-19 subiu para 312.911 no país, após o registro de 3.633 novas infecções nas últimas 24 horas.

O Peru, com 33 milhões de habitantes, é o segundo país da América Latina com mais casos do coronavírus, atrás do Brasil, e o quinto do mundo. É o terceiro em mortes na região, depois do Brasil e do México.