Paris celebrará sem público feriado nacional do 14 de julho

Paris celebrará o feriado nacional em 14 de julho com fogos de artifício lançados da Torre Eiffel, mas sem público, devido ao novo coronavírus, anunciaram as autoridades locais nesta quarta-feira (8).

"Dado o atual contexto regulatório e de saúde e, em particular, a proibição de reuniões de mais de 5.000 pessoas, as festividades em Paris não podem ocorrer na presença de um grande público, como acontece todos os anos", informaram as autoridades.

Apelando ao senso de responsabilidade e civilidade dos parisienses, a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, e a chefe de polícia, Didier Lallement, decidiram "formas particulares de organização".

"O público não poderá estar em um amplo perímetro em torno da Torre Eiffel", nem assistir a um concerto organizado no Champs de Mars que será "este ano a portas fechadas", anunciaram.

As restrições de acesso serão aplicadas nos arredores da Torre Eiffel e várias estações de metrô dentro do perímetro proibido serão fechadas, de acordo com as disposições.

O novo coronavírus deixou cerca de 30.000 mortos na França.