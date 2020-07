EUA iniciará manobras militares com o Chipre, um desafio à Turquia

Os Estados Unidos informaram nesta quarta-feira (8) que planejam realizar manobras militares com o Chipre pela primeira vez, um desafio à Turquia, seu aliado da Otan, que advertiu que a ação pode gerar instabilidade na ilha e na região.

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, assegurou que seu Departamento financiará pela primeira vez treinamento militar para a República do Chipre como parte de uma "crescente relação de segurança" entre os dois países.

"Isto faz parte dos nossos esforços para melhorar as relações com parceiros regionais chave para promover a estabilidade no Mediterrâneo oriental", disse Pompeo a jornalistas.

No ano passado, o Congresso americano pôs fim a um embargo de armas que vigorou por décadas na ilha, cuja região norte é ocupada pela Turquia.

Recentemente, após décadas de paz, as tensões voltaram a aflorar devido a operações de perfuração, por parte da Turquia, para a extração de gás em frente à costa da ilha, algo que a União Europeia considerou "ilegal".

A Turquia e a autoproclamada República Turca do Norte do Chipre tinham advertido contra o fim do embargo de armas, dizendo que alteraria o equilíbrio de poder nesta região.

A cooperação militar fará parte do programa de educação e treinamento militar internacional dos Estados Unidos, que buscam capacitar oficiais estrangeiros e aumentar a interoperabilidade de nações amigas com o exército americano.

A Turquia, aliada dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), reagiu ao anúncio de Pompeo.

"Como enfatizamos repetidamente no passado, estes tipos de passos não contribuem com os esforços para encontrar uma solução para o problema do Chipre, mas fortalecem ainda mais a atitude intransigente da parte greco-cipriota", disse o Ministério turco de Relações Exteriores em um comunicado.