Milhares de professores e médicos protestam na Bolívia

Vários milhares de professores exigiram nesta quarta-feira (8) nas ruas das cidades bolivianas a renúncia do ministro da Educação, enquanto médicos protestavam pelos hospitais, que estão à beira do colapso pelo coronavírus.

La Paz foi o epicentro das manifestações dos professores da área rural, que caminharam cerca de doze quilômetros da cidade vizinha de El Alto até o Ministério da Educação, onde exigiram a renúncia do titular da pasta, Víctor Hugo Cárdenas, a quem chamaram "incompetente".

Protestos semelhantes ocorreram em outras cidades bolivianas, como Santa Cruz (leste), Cochabamba (centro) e Sucre (sudeste), onde os professores quebraram a quarentena da COVID-19, que proíbe reuniões públicas, e demonstraram com máscaras.

Como resultado dessa quarentena, as aulas em salas de aula foram suspensas desde março na Bolívia.

Os médicos também se protestaram na quarta em cidades bolivianas como La Paz, Santa Cruz e Cochabamba, onde o coronavírus começou a aumentar nos últimos dias.

Essas são as regiões mais populosas do país e as mais afetadas pela pandemia.

A Bolívia, com 11 milhões de habitantes, tem 41.545 infectados e 1.530 mortos por COVID-19.

A maioria dos hospitais que atende os pacientes com o novo coronavírus no país trabalha em condições precárias e está à beira do colapso devido à falta de pessoal, leitos e suprimentos.