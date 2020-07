Dupla explosão deixa seis feridos em fábrica de fogos de artifício na China

Duas grandes explosões sacudiram na noite desta quarta-feira (8) uma fábrica de fogos de artifício no sudoeste da China, cuja causa é desconhecida, informaram autoridades locais.

As explosões ocorreram por volta das 21H10 locais (10H10 de Brasília) em uma fábrica na cidade de Guanghan, na província de Sichuan, reportou a TV pública CCTV.

Duas das vítimas sofreram ferimentos graves, informou o governo da cidade de Guanghan em um comunicado publicado nas redes sociais.

O incêndio foi controlado e foi aberta uma investigação para determinar suas causas, segundo a fonte.

Em imagens divulgadas pela CCTV pode se ver uma enorme nuvem de fumaça amarela e uma coluna de fumaça preta subindo ao céu no momento da explosão. Em seguida, ocorre uma segunda deflagração.

A emissora explicou que foram enviadas rapidamente dez unidades do corpo de bombeiros. Por razões de segurança, estes efetivos deviam se manter a 500 metros do local, acrescentou a TV.

Vídeos publicados na rede social chinesa Weibo, que não puderam ser verificados, exibiam danos no interior das residências perto da fábrica.

Na China, ocorrem com frequência explosões acidentais no setor industrial, pois as normas de segurança não costumam ser aplicadas de forma rigorosa.