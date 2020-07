Ações do Twitter disparam após indícios de uma nova plataforma de assinantes

As ações do Twitter subiram quase 9% nesta quarta-feira (8) em Wall Street, logo após a rede social publicar uma oferta de emprego onde convoca para a criação de uma plataforma de assinantes paga.

A empresa busca recrutar um engenheiro de informática para trabalhar em um projeto chamado "Gryphon".

"Construímos uma plataforma de assinantes, que poderá ser reutilizada por outras equipes no futuro. É uma novidade para o Twitter!", diz o anúncio.

O Twitter não respondeu aos pedidos da AFP para oferecer mais detalhes sobre esta nova plataforma.

Essa iniciativa poderia permitir que a empresa diversifique sua fonte de renda, que depende em grande parte da publicidade.

No primeiro trimestre de 2020 - embora abaixo da renda no mesmo período de 2019 - essa foi a origem de 85% do faturamento total do Twitter.

A outra grande fonte de renda para a rede social se deve à venda de dados a empresas.