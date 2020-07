Ministro britânico das Finanças anuncia plano de estímulo de £ 30 bilhões

Reduções do IVA e dos impostos imobiliários, ajudas ao emprego dos jovens e à eficiência de energia, investimentos em infraestruturas: o ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak, anunciou nesta quarta-feira (8) medidas de estímulo de até 30 bilhões de libras para tirar o país da crise.

O governo do primeiro-ministro Boris Johnson, cuja grande promessa de campanha em dezembro, antes da pandemia, era investir para reduzir as desigualdades, finalmente revelou o plano pós-coronavírus.

Inspirado no "New Deal" do presidente americano Franklin D. Roosevelt para superar a Grande Depressão dos anos 1930, graças a uma forte intervenção estatal, Johnson já havia anunciado na semana passada um pacote de £ 5 bilhões para melhorar hospitais, escolas e infraestruturas.

Em seguida, foram divulgados, dia a dia, £ 3 bilhões para uma reforma ecológica do setor imobiliário, e £ 2 bilhões para a criação de empregos temporários para os mais jovens.

Nesta quarta-feira, na habitual sessão parlamentar de verão sobre o orçamento, o ministro das Finança recapitulou, detalhou e adicionou os últimos elementos do pacote bilionário.

"Estamos entrando na segunda fase da nossa resposta econômica à recessão causada pela pandemia de coronavírus", disse Sunak ao Parlamento, recordando que, na primeira fase, o Executivo destinou £ 160 bilhões para mitigar os efeitos do confinamento imposto em 23 de março.

Agora que o país está flexibilizando as restrições, o objetivo é estimular a economia e, entre as prioridades do governo, está o emprego dos jovens.

"Os jovens são os mais afetados pelas repercussões econômicas na maioria das crises, mas, desta vez, são especialmente vulneráveis porque trabalham em altas proporções nos setores mais afetados pela pandemia, como restaurantes e distribuição", afirmou Sunak.

O governo vai subsidiar para os trabalhadores entre 16 e 24 anos registrados como desempregados 100% do salário mínimo (que vai de 4,55 libras/hora, para os menores de 18 anos, a 8,20 libras/hora, para os de 24 anos) durante seis meses, com no máximo 25 horas semanais.

O pacote também inclui £ 111 milhões para subsidiar cursos de capacitação.

A pandemia e o confinamento causaram uma contração histórica de 25% na economia britânica entre março e abril.

Afirmando que, frente a esta situação "única" é necessário ser "criativo", o popular ministro conservador também divulgou uma medida para ajudar os restaurantes, um dos setores mais afetados pela pandemia, "onde trabalham 1,8 milhão de pessoas".

Assim, ele anunciou, em uma medida sem precedentes, que em agosto o governo pagará metade das refeições nos restaurantes até um máximo de 10 libras (US$ 12,5) por pessoa.

O ministro também anunciou um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) reduzido de 5% - contra atuais 20% - para bares, restaurantes, hotéis, parques de diversões e outros serviços afins. O corte representará uma economia de £ 4 bilhões para o setor.

As medidas anunciadas incluem ainda a suspensão temporária do imposto sobre a aquisição de propriedades de até £ 500.000 e um pacote de ajuda de £ 3 bilhões para a reforma da eficiência energética de casas e edifícios públicos.