Mais de 3 milhões de americanos deram positivo para COVID-19, diz vice de Trump

Os Estados Unidos superaram, nesta quarta-feira (8), a barreira de três milhões de casos confirmados de COVID-19 - informou o vice-presidente americano, Mike Pence.

"Nesta etapa, fizemos testes em mais de 39 milhões de americanos e, entre eles, mais de três milhões de americanos deram positivo nesses testes", afirmou Pence, em entrevista coletiva na Casa Branca.

Esse nível de casos confirmados é alcançado menos de um mês após o registro de dois milhões de infecções pelo novo coronavírus.

Os Estados Unidos são o país do mundo com mais mortes por COVID-19, com mais de 131.521 óbitos, de acordo com balanço da Universidade Johns Hopkins.

O vice-presidente americano, que chegou à conferência de imprensa usando uma máscara, indicou que os estados mais preocupantes são Arizona, Flórida e Texas, e que havia "indicações" de que o número de testes positivos estava se estabilizando.

Em relação à situação na Flórida, Deborah Birx, coordenadora da pandemia da Casa Branca, também apontou que as consultas em emergências por sintomas respiratórios relacionados à COVID-19 estão em declínio.