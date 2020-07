Comunicado do Business Wire :Andersen Global

Depois de operar sob as marcas Andersen Tax, Andersen Legal e Andersen Tax & Legal, as firmas associadas da Andersen Global na Europa agora operarão com uma única marca, "Andersen", demonstrando a abordagem unificada e integrada da firma tributária e jurídica global. Mudanças de marca semelhantes em outras regiões do mundo ocorrerão ao longo do ano.

Este anúncio ocorre logo após a transição da marca da firma associada dos EUA de "Andersen Tax" para "Andersen" no ano passado. No total, firmas associadas em 12 países europeus - Chipre, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Polônia, Portugal, Espanha, Suíça e Reino Unido - adotarão a marca Andersen. A transição da OrienTax e da Szabo Keleman & Partners marca a estreia da marca Andersen na Hungria. Além disso, a B.A. Tax Accountants adotará a marca quando se juntar ao grupo em Luxemburgo.

Na Europa, a Andersen Global também está presente na Áustria, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Cazaquistão, Moldávia, Holanda, Macedônia do Norte, República do Kosovo, Romênia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia e Ucrânia por meio de suas firmas colaboradoras e planeja expandir no futuro sua presença regional na Europa Central e Oriental e Escandinávia.

A adoção da marca Andersen na Europa representa melhor o conjunto completo de serviços globais que a organização oferece a seus clientes internacionalmente, incluindo serviços jurídicos em 86 países, 23 dos quais na Europa.

"Nossa marca comum, Andersen, reflete a cultura de uma única firma e abrange tudo o que fazemos como organização global. Isso demonstra nossa capacidade de oferecer o melhor serviço da categoria e nosso profundo compromisso de investir em nossas pessoas", disse Mark Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "Cada uma das firmas associadas e colaboradoras que fazem parte da nossa organização promove a administração e mantém a transparência. Nossa expansão global continua a ser conduzida pelas necessidades dos clientes e pelo reconhecimento de que podemos atendê-los melhor com serviços independentes e sinérgicos".

A transição para a marca Andersen na Europa é um marco para a organização global, que começou em 2002 quando 23 ex-sócios da área tributária da Arthur Andersen criaram a firma unicamente tributária WTAS. Em 2014, o grupo adotou a marca Andersen Tax por representar melhor os valores, a cultura de clientes em primeiro lugar, a administração e a transparência da firma. A organização cresceu exponencialmente na Europa desde o estabelecimento da Andersen Global (anteriormente WTAS Global) ao fundar nos EUA a firma associada Andersen Tax LLC em 2013. A região europeia começou com apenas dois locais em 2013 e, desde então, expandiu para mais de 50 locais, quase 2.000 profissionais tributários e jurídicos e mais de 300 sócios hoje.

"Muitos países e regiões, como o Reino Unido, estão pressionando as firmas de contabilidade a separar suas práticas tributárias e de auditoria para garantir integridade e independência", disse Paolo Mondia, codiretor regional da Europa. "Temos a vantagem competitiva no mercado europeu, onde a prestação de serviços jurídicos e tributários combinados é uma exceção, e nossos clientes foram extremamente receptivos a esse modelo".

Andrea De Vecchi, codiretor regional da Europa, acrescentou: "Ao fornecer serviços jurídicos e tributários, conseguimos ampliar nossa presença regional e global, aprimorar nossas ofertas de serviços e trazer os benefícios e recursos de uma firma global para nossos clientes de maneira integrada".

Ao longo de 2020, as firmas associadas em todo o mundo adotarão a marca Andersen, enquanto a organização global continuará penetrando em mercados críticos, incluindo a África e o Oriente Médio. A visão é o desenvolvimento de um modelo de serviços profissionais integrados, oferecendo os melhores serviços da categoria em todo o mundo.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de cinco mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 177 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

