AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2020 ATÉ QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 31 de Agosto)

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

(*) COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 1 de Agosto)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

BRASÍLIA (Brasil) - Coletiva do Ministério da Saúde - (até 31 de Julho)

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Conferência internacional virtual da aids - (até 10)

Europa

PARIS (França) - Paris Fashion Week online - (até 13)

LÉRIDA (Espanha) - Reconfinamento para cerca de 200.000 residentes devido ao ressurgimento da covid-19 - (até 12)

(+) LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Regras do tribunal da UE para o YouTube, que precisará divulgar dados de violadores de direitos autorais - 05H30

(+) GENEBRA (Suíça) - Especialista da ONU fala sobre assassinato de Soleimani - 09H30

(+) BERLIM (Alemanha) - Conferência de imprensa sobre o lançamento de uma nova iniciativa global de resistência a antibióticos - 10H30

(+) MADRI (Espanha) - Autoridades da saúde atualizam sobre crise do coronavírus - 13H30

(+) PARIS (França) - Orquestra Filarmônica de Paris realiza primeiro concerto desde a pandemia - 16H30

SAN FERNANDO DE HENARES (Espanha) - Julgamento do coronel salvadorenho Inocente Montano pelo assassinato de padres jesuítas em 1989 - (até 16 de Julho)

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

GENEBRA (Suíça) - 44ª sessão do Conselho de Direitos Humanos - (até 21 de Julho)

PARIS (França) - Leilão de experiências gastronômicas - (até 12)

PARIS (França) - Ex-agentes da inteligência francesa julgados na China por espionagem - (até 10)

LONDRES (Reino Unido) - Processo de difamação de Johnny Depp contra o jornal The Sun - (até 24)

BRUXELAS (Bélgica) - Novo chefe do Eurogrupo anunciado -

PARIS (França) - Primeira audiência da comissão especial de inquérito do Senado sobre a gestão da crise da saúde -

Ásia-Pacífico

(+) XANGAI (China) - Conferência Anual Mundial de Inteligência Artificial, realizada principalmente on-line - (até 11)

Esportes

(+) PARIS (França) - Visita do chefe do COI, Thomas Bach, encontra Macron para discutir o impacto da pandemia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris -

SEXTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflación - IPCA Mês Ref: junio - 10H00

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das Finanças da UE fazem reunião virtual -

ESTOCOLMO (Suécia) - Veredicto de processo contra ex-embaixador da Suécia na China - 07H00

Ásia-Pacífico

SINGAPURA (Cingapura) - Eleições gerais -

SÁBADO, 11 DE JULHO DE 2020

América

ORLANDO (Estados Unidos) - Disney World reabre -

PORTSMOUTH (Estados Unidos) - Trump realiza comício ao ar livre -

Europa

SREBRENICA (Bósnia-Herzegovina) - 25º aniversário do massacre de Srebrenica -

Oriente Médio e África do Norte

YAS ISLAND (Emirados Árabes Unidos) - Estreia da série 'Fight Island' do UFC -

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Equipe da OMS em missão para procurar nova fonte de coronavírus - (até 12)

DOMINGO, 12 DE JULHO DE 2020

Europa

VARSÓVIA (Polónia) - Eleição presidencial - 03H00

SANTIAGO DE COMPOSTELA (Espanha) - Eleições regionais no país basco e na Galicia -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus - 08H00

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus - 08H00

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2020

América

(*) Terre Haute (Estados Unidos) - Retomada das execuções federais -

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Produção industrial em maio - 21H50

Esportes

URUGUAI - 90º da primeira Copa do Mundo de futebol - (até 30)

TERÇA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2020

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Ghislaine Maxwell em audiência no caso de abuso sexual de Epstein -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do índice de preços ao consumidor nos EUA - 10H30

Europa

FRANÇA - Dia da Queda da Bastilha, com parada militar cancelada por coronavírus -

VIENA (Áustria) - Relatório mensal da OPEP -

MILÃO (Itália) - Fashion Week online em razão do coronavírus - (até 17)

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Relatório de crédito da zona do euro do BCE - 06H00

QUARTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2020

América

(+) CHICAGO (Estados Unidos) - Ativista de Hong Kong Joshua Wong discute nova lei de segurança - 11H00

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 09H00

(+) MOSCOU (Rússia) - Protesto contra reforma constitucional - 14H00