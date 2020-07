Em meio a críticas, Trump recebe 'amigo' López Obrador na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta quarta-feira (8) na Casa Branca seu homólogo do México e "amigo", Andrés Manuel López Obrador, em meio a críticas nestes dois países castigados pela pandemia de coronavírus.

"Será uma grande reunião. É um bom homem. É amigo meu. E temos uma grande relação com o México", disse Trump horas antes do encontro.

AMLO, como o presidente mexicano é conhecido por suas iniciais, também se mostrou entusiasmado com sua primeira viagem ao exterior em 18 meses de governo.

"Quero manter uma boa amizade com os Estados Unidos. Isso é o que nos convém", afirmou.

Parece, então, que ficaram para trás as duras falas de ambos em suas respectivas campanhas eleitorais.

Em 2016, o republicano Trump chamou os mexicanos de "estupradores" e "criminosos" e prometeu erguer um muro para impedir sua entrada nos EUA. Em 2017, em seu livro "Oye, Trump", o esquerdista López Obrador considerou uma "canalhice" a retórica anti-imigrante do vizinho americano, a qual comparou à de Adolf Hitler.

Agora, ambos querem celebrar a entrada em vigor, há uma semana, do T-MEC (ou USMCA, na sigla em inglês), a nova versão do Nafta, de 1994. Para Trump, é uma promessa eleitoral cumprida; para AMLO, uma aposta para estimular a economia mexicana em recessão.

"Diria que esta relação bilateral é a mais forte entre Estados Unidos e México", disse ontem à imprensa um funcionário de alto escalão do governo Trump, que considerou "significativo" que AMLO pretenda depositar flores nos monumentos de Abraham Lincoln e de Benito Juárez - dois presidentes que mantiveram "uma relação forte e muito respeitosa" no século XIX.

- Momento impróprio -

Esta visita de trabalho, que incluirá um aperto de mãos no Salão Oval, um encontro ampliado entre ambas as comitivas e um jantar com alguns dos mais poderosos empresários do México - entre eles Carlos Slim, o homem mais rico do país -, gerou polêmica.

"O momento da visita não é muito feliz, tanto pela pandemia - os casos estão em aumento em ambos os países -, quanto pelas eleições nos Estados Unidos, para as quais faltam apenas quatro meses", disse à AFP o presidente do "think tank" Inter-American Dialogue, Michael Shifter, que fica em Washington.

Apesar da ansiedade de Trump de virar a página da COVID-19, os Estados Unidos são o país mais afetado do mundo, com mais de 131.000 mortos. Ontem, registrou o maior número de óbitos em 24 horas.

AMLO também lida com o avanço do coronavírus no México, o quinto país no mundo em número de vítimas fatais (mais de 31.000).

Para muitos, seu encontro com Trump é um apoio eleitoral ao magnata republicano, como afirmou esta semana o ex-chanceler mexicano Jorge Castañeda (2000-2003). Ele considerou "desnecessária" a visita de López Obrador aos EUA neste momento.