Plano de recuperação britânico inclui £ 2 bi para emprego dos jovens

O ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak, apresentará nesta quarta-feira ao Parlamento os detalhes do plano de recuperação econômica anunciado nos últimos dias, que inclui 2 bilhões de libras para a criação de empregos temporários para os jovens.

Sunak deve explicar na Câmara dos Comuns durante a tarde o plano de emprego para os jovens e das demais medidas de estímulo, de acordo com o ministério.

"Os jovens são os mais afetados pelas repercussões econômicas na maioria das crises, mas desta vez são especialmente vulneráveis porque trabalham em altas proporções nos setores mais afetados pela pandemia, como restaurantes e distribuição", afirmou Sunak em um comunicado.

"Também sabemos que o desemprego entre os jovens têm um impacto a longo prazo nos empregos e salários e não queremos que isto aconteça com esta geração", completou.

O governo pretende subsidiar para os trabalhadores entre 16 e 24 anos registrados como desempregados 100% do salário mínimo (que vai de 4,55 libras/hora para os menores de 18 anos a 8,20 libras/hora para os de 24 anos), para contratos de seis meses com no máximo 25 horas semanais.

Os trabalhos em questão terão que ser "altamente qualificados" e as empresas poderão complementar esta base salarial como considerem conveniente, destacou o ministério.

O pacote também inclui 111 milhões de libras para subsidiar práticas de trabalho.