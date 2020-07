A queda do Produto Interno Brito (PIB) da França será de 9% em 2020, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas (INSEE),

O governo prevê uma queda de 11% e o Banco da França projeta um recuo de 10%.

Após a contração de 5,3% no primeiro trimestre e de 17% no segundo devido à pandemia de COVID-19 e as medidas de confinamento, o PIB registrará uma recuperação de 19% no terceiro trimestre e de 3% no quarto, de acordo com as estimativas do INSEE.