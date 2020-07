Japão emite novos alertas para chuvas, e o número de mortos sobe a 54

As autoridades do Japão emitiram novos avisos de deslizamentos de terra e inundações nesta quarta-feira, quando as chuvas torrenciais se deslocaram para o centro do país e o número de mortos subiu para 54.

As fortes chuvas que começaram na manhã de sábado na ilha de Kyushu já causaram devastação na faixa sudoeste do país, levando ao transbordamento de rios e deslizamentos de terra.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu seu alerta de mais alto nível para as prefeituras de Gifu e Nagano, no centro do Japão.

Pelo menos 80.000 agentes de resgate já foram mobilizados em um esforço desesperado para alcançar sobreviventes presos por inundações e deslizamentos de terra.

Na noite de terça-feira, o primeiro-ministro Shinzo Abe prometeu elevar para 20 mil o número de integrantes das forças de segurança envolvidos no esforço de resgate.

A Agência de Gerenciamento de Incêndios e Desastres do governo disse que pelo menos 54 pessoas faleceram, outras quatro possivelmente morreram e 14 foram consideradas desaparecidas.

Ordens de evacuação não obrigatórias foram emitidas para 1,4 milhão de pessoas.