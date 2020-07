Helicóptero militar desaparece na Amazônia peruana

Um helicóptero da Força Aérea do Peru com quatro tripulantes desapareceu na terça-feira na Amazônia peruana quando levava comida para uma comunidade indígena perto da fronteira com o Equador, informou a instituição.

"Houve uma situação de emergência com um helicóptero M17", disse o diretor de comunicações da Força Aérea, general Wolfgang Grozo.

A aeronave "está desaparecida, os protocolos de busca foram ativados", acrescentou o militar em declarações à TV Peru.

O helicóptero partiu ao meio-dia com quatro tripulantes de um posto de vigilância para levar comida à comunidade indígena de Chija, na região amazônica, na fronteira com o Equador.

"Há quatro funcionários da Força Aérea que estavam no aparelho, ainda não foi determinado se houve perdas humanas porque não há informações sobre isso", disse Grozo na noite de terça-feira.

O general explicou que, devido às condições climáticas, as operações de busca na região foram suspensas, mas serão retomadas ao amanhecer na quarta-feira.