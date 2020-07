Comunicado do Business Wire :Oriden

A Universidade Estadual de Nova York em Fredonia (SUNY Fredonia) anunciou hoje que iniciou a construção de seu primeiro projeto de energia solar/bateria, permitindo que o campus do Condado de Chautauqua, no oeste de Nova York, seja exemplo da redução de sua pegada de carbono com eficiência energética inovadora e tecnologia de energia renovável. A New York Power Authority (NYPA), consultora de energia do campus, está supervisionando o projeto. Selecionados em um processo de licitação, os parceiros estratégicos do estado Oriden, um empreendimento Mitsubishi Hitachi Power Systems e a Solar Liberty estão fornecendo uma instalação pronta para a solução solar-plus-storage, do conceito ao design, instalação e financiamento.

SUNY Fredonia and NYPA have awarded strategic partners Oriden, a Mitsubishi Hitachi Power Systems venture, and Solar Liberty the campus' first solar energy project. Shown: Rendering of the solar photovoltaic array. (Photo: Business Wire)

O projeto apoia o SUNY Clean Energy Roadmap - anunciado no ano passado pela SUNY em parceria com as agências de energia do estado de Nova York - para acelerar o progresso em direção à meta do governador de Nova York, Andrew M. Cuomo, de adquirir 70% da eletricidade de Nova York de fontes de energia renovável até 2030 e fazer a transição para uma rede elétrica sem carbono até 2040. Alinhado a este roteiro para avançar em direção à energia limpa nos 64 campi do sistema SUNY, a SUNY Fredonia fez uma parceria com a NYPA, que gerenciará o projeto, para incorporar recursos de energia renovável limpa em seu campus.

A Oriden e a Solar Liberty fornecerão um conjunto fotovoltaico solar personalizado de 1,4 megawatt de solo, integrado a um sistema de armazenamento de energia de 500 quilowatts para garantir que a energia esteja disponível durante demandas e emergências elétricas de pico. A solução solar-plus-storage fornecerá cerca de 1,7 gigawatt-hora de energia e compensará uma média de 432.000 libras de dióxido de carbono a cada ano.

"Este projeto ressalta o compromisso da Fredonia com a gestão ambiental. A matriz solar proporcionará economias financeiras significativas a longo prazo, além de apoiar o objetivo institucional de sustentabilidade ambiental, conforme descrito no plano estratégico da Fredonia ", disse o presidente interino da SUNY Fredonia, Dennis Hefner.

Gil C. Quiniones, presidente e CEO da NYPA,disse, "A SUNY continua a ser líder no uso inteligente de recursos limpos e renováveis, e a NYPA orgulha-se de que nossa experiência como consultora de energia limpa esteja fornecendo um exemplo essencial para outras universidades e organizações em todo o estado. Com este projeto, a SUNY Fredonia se comprometeu com o uso mais eficiente de energia e a responsabilidade ambiental. Também estamos satisfeitos que a equipe da Oriden e da Solar Liberty tenha proposto uma solução integrada de armazenamento solar e de energia personalizada que otimizará a rede de energia elétrica mais ampla."

O projeto - localizado na extremidade norte do campus, entre o New York State Thruway e o campo de softbol Blue Devil - será realizado pelo campus, e a SUNY Fredonia comprará toda a energia produzida por meio de um contrato de compra de energia.

A Solar Liberty, uma das maiores instaladoras de energia solar no Estado de Nova York, fornecerá os serviços de Engenharia, Compras e Construção (EPC), além de manutenção a longo prazo. A Oriden, uma desenvolvedora de energia renovável, apoiará o desenvolvimento, além de fornecer financiamento para o projeto.

Nathan Rizzo, vice-presidente da Solar Liberty, declarou: "SUNY Fredonia está dando o exemplo aos seus funcionários, corpo discente e comunidade em geral que a geração e o armazenamento limpos de energia renovável podem ser criativamente incorporados nas universidades em todo o estado. Este projeto tem um grande significado para mim, como aluno da SUNY Fredonia. Tenho orgulho do compromisso da Universidade com a gestão ambiental e a sustentabilidade."

"A Oriden está satisfeita por a NYPA e a SUNY Fredonia reconhecerem a alta qualidade de nossa solução solar fotovoltaica e de armazenamento de energia integrada", disseMasahiro "Mas" Ogiso, presidente e diretor executivo da Oriden. "Nossa solução é consistente com a qualidade pela qual a controladora da Oriden, a Mitsubishi Hitachi Power Systems, é conhecida. Este projeto também é um reconhecimento positivo de nossa parceria estratégica local com a Solar Liberty. Estamos ansiosos por muitos outros projetos como esse para fornecer soluções para a mudança energética."

Sobre a Oriden

Localizada em Pittsburgh, Pensilvânia, a Oriden desenvolve, constrói, financia, possui e opera tecnologias de energia renovável distribuída nos Estados Unidos. Como governos locais, instituições públicas e empresas priorizam fontes mais limpas para suas necessidades de energia, eles querem um desenvolvedor com a engenhosidade, a agilidade e a velocidade de uma empresa iniciante - um pioneiro destemido. Mas eles também querem mitigar os riscos com um veterano comprovado que possui força e experiência financeira para desenvolver, comercializar, operar e possuir um projeto altamente complexo. A Oriden é financiada e apoiada pela Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), que tem mais de um século de experiência na fabricação, manutenção e fornecimento de soluções de energia e energia globalmente. A HPS anunciou recentemente que seu nome mudará em breve para Mitsubishi Power. https://www.oridenpower.com/, https://www.changeinpower.com/topfive/

Sobre a Solar Liberty

Sediada em Buffalo, Nova York, a Solar Liberty é uma fornecedora de serviços completos de energia solar. Nos últimos dezessete anos de operação, a empresa desenvolveu, instalou e manteve mais de 150 megawatts de projetos solares. Com mais de 2.500 instalações concluídas, o sucesso da Solar Liberty foi baseado em atendimento ao cliente, equipe qualificada e projetos solares de qualidade. https://www.solarliberty.com/

Sobre a SUNY Fredonia

Fundada em 1826, Fredonia está entre os campi mais famosos do sistema da Universidade Estadual de Nova York. É o lar de uma Escola de Música de renome mundial e mais de 80 cursos em artes liberais, ciências naturais e sociais, educação, matemática e negócios. A Fredonia também apresenta programas de ponta nos campos emergentes de tecnologia, serviço e comunicação. Fredonia é conhecida por seus fortes programas acadêmicos, arquitetura e terrenos atraentes, rica vida no campus e compromisso com o envolvimento e o sucesso dos alunos. A Fredonia está focada em garantir que todos os alunos, utilizando o conhecimento desenvolvido por meio de uma ampla gama de experiências intelectuais, se tornem cidadãos e profissionais globais qualificados, conectados, criativos e responsáveis. Conheça a Fredonia em https://www.fredonia.edu.

Sobre a NYPA

A NYPA é a maior organização estatal de energia pública do país, operando 16 instalações de geração e mais de 1.400 milhas-circuito de linhas de transmissão. Mais de 80% da eletricidade que a NYPA produz é hidrelétrica limpa e renovável. A NYPA não usa dinheiro de impostos ou crédito estadual. Financia suas operações através da venda de títulos e receitas auferidas em grande parte através da venda de eletricidade. Para mais informações, visite www.nypa.gov e siga-nos em Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr e LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Oriden: Megan McGuire, Megan.McGuire@oridenpower.com, (412) 759-2784

Solar Liberty: Rob Gauchat, Rob.Gauchat@solarliberty.com, (866) 807-3639

SUNY: Jeffrey Woodard, Jeffrey.Woodard@fredonia.edu, (716) 785-9145

NYPA: Lynne Smith, Lynne.Smith@nypa.gov, (914) 346-4656

