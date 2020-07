América Latina e Caribe superam três milhões de casos de COVID-19

A América Latina e o Caribe superaram nesta terça-feira (7) os três milhões de casos do novo coronavírus, dos quais mais da metade foram registrados no Brasil, segundo uma contagem da AFP feita com base em números oficiais.

A região é o atual epicentro da epidemia, com 3 .023. 813 contágios e 139 .999 falecidos. O Brasil, com mais de 210 milhões de habitantes, tem 1.668.589 casos e 66.741 óbitos, situando o país como o segundo mais afetado do mundo depois dos Estados Unidos.

Entre os infectados está o presidente Jair Bolsonaro, cético em relação à pandemia, que na terça-feira minimizou novamente a importância do coronavírus, confirmando seu diagnóstico.

Bolsonaro apresenta sintomas leves e anunciou que estava recebendo tratamento com hidroxicloroquina, um medicamento cuja eficácia para a COVID-19 é altamente questionada pela comunidade científica.

Apesar do aumento de casos e mortes - que os especialistas acreditam serem superiores aos números oficiais - bares e restaurantes em São Paulo receberam clientes novamente na segunda-feira. E no Rio de Janeiro, que também autorizou a reabertura, no fim de semana havia aglomerações em vários bairros, nas calçadas de bares e nas praias.

O coronavírus também está avançando no México, que até agora registrou 31.119 mortes - o segundo maior número de falecimentos na região - e 261.750 casos.

Em termos de infecções, o Peru é o segundo país em nível regional, com um total de 309.278 e 10.952 vítimas fatais, após encerrar a quarentena que durou mais de 100 dias em todo o território.

O Chile, onde as medidas de quarentena foram drásticas, especialmente na capital, superou 300.000 casos positivos na terça-feira, com 6.434 vidas perdidas. Apesar do crescimento nos números, uma tendência de queda foi confirmada, o que incentivou as autoridades a começarem a planejar o fim do confinamento.