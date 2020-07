Credores se reúnem para tratar dívida de países pobres na pandemia

Uma conferência ministerial que reunirá grandes credores dos países mais pobres para discutir a moratória de suas dívidas e permitir que eles "restaurem fluxos sustentáveis de capital" será realizada na quarta-feira, disseram os organizadores.

A teleconferência será iniciativa do Fórum de Paris, uma estrutura informal que reúne países credores e devedores, bem como a presidência saudita do G20, e convocará o presidente do Banco Mundial (BM), David Malpass, e a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Os 23 dos 39 países presentes serão representados por seus diretores de finanças, economia ou banco central.

O objetivo será avaliar a iniciativa de uma moratória da dívida que potencialmente preocupa 73 países devedores.

"Já temos 41 países que apresentaram solicitações no nível do G20", enquanto o Clube de Paris "recebeu 34 e implementou quase 20 acordos", disse uma autoridade ministerial francesa.

"Mas também discutiremos os próximos passos a serem tomados além dessa iniciativa, ou seja, o que faremos em seis meses, no final do ano", acrescentou a fonte.

Trata-se de determinar se a moratória deve ser estendida, mas também de avaliar a sustentabilidade da dívida dos países afetados após a crise da COVID-19.

"Também veremos como preservar ou restaurar o acesso aos mercados financeiros e mobilizar fluxos de capital privado", disse a autoridade francesa, que enfatizou que, no início da crise da saúde, o capital foi maciçamente desviado dos países emergentes.