EUA anunciam testes gratuitos de Covid-19 em áreas críticas do sul

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira que irão oferecer testes gratuitos de Covid-19 a pessoas sem sintomas, para deter o aumento dos casos em três pontos críticos do sul do país.

O governo americano irá oferecer 5 mil testes por dia nas regiões de Jacksonville, Flórida; Baton Rouge, Louisiana; e Edinburg, Texas, durante um período de cinco a 12 dias.

Segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, os testes estarão disponíveis para qualquer pessoa com idade a partir de 5 anos, "incluindo as que apresentam sintomas, as que acham que podem ter se exposto ao vírus, e qualquer pessoa preocupada com a possibilidade de ter a doença".

Os Estados Unidos somam mais de 130 mil mortos pela pandemia, o número mais alto do mundo. No sul do país, o índice de casos positivos disparou a 12%, inclusive à medida que aumentam os testes, o que significa que o vírus se espalha sem controle.

O país testa atualmente cerca de 600 mil pessoas por dia, segundo o Projeto de Rastreio da doença, o que é considerado insuficiente por especialistas, devido ao alto índice de casos positivos sendo registrado.