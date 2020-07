UE prevê que PIB sofrerá queda de 8,7% com duração maior de 'lockdowns'

A contração econômica da zona do euro será mais profunda do que se imaginava este ano, uma vez que as medidas de "lockdown" tomadas para conter a disseminação do coronavírus estão sendo revertidas em ritmo mais gradual do que o previsto, segundo avaliação da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia.



No último de quatro relatórios publicados anualmente, a Comissão previu nesta terça-feira que o Produto Interno Bruto (PIB)dos 19 países que formam a zona do euro sofrerá um tombo de 8,7% em 2020, maior do que a queda de 7,7% estimada três meses atrás.



No documento, a Comissão destacou as crescentes divergências entre os países da zona do euro e recomendou esforços conjuntos para limitar o impacto na região como um todo.



No caso da Itália, por exemplo, a previsão de retração do PIB este ano foi de 9,5% para 11,2%. Já para a Alemanha, a Comissão melhorou sua projeção de 2020 ligeiramente, de queda de 6,5% para redução de 6,3%.



Já para 2021, a Comissão prevê recuperação mais contida da zona do euro, com avanço de 6,1% do PIB. Anteriormente, sua projeção era de alta de 6,3%.