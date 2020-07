Fed/Daly: acredito que recuperação no mercado de trabalho não será total

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de São Francisco, Mary Daly comentou alguns dos desafios enfrentados pelo mercado de trabalho dos Estados Unidos. Na avaliação dela, a recuperação no mercado de trabalho não deve ser total, neste momento.



A declaração foi dada durante evento virtual da National Association for Business Economics (NABE), com a presença também do presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin. Na avaliação de Daly, as pessoas devem manter cautela em relação a questões como a ida a restaurantes, diante do medo de se expor ao contágio pela covid-19. "O mercado de trabalho não está nem perto de onde precisamos levá-lo em nosso mandato", comentou ela, referindo-se à missão do Fed de buscar máximo emprego com preços estáveis, com meta de 2% ao ano.



Ao ser questionada sobre o risco de inflação, Daly disse que o desafio agora será garantir que os preços se sustentem na meta. Sobre o quadro geral, ela comentou que há "muitas incertezas", por exemplo sobre quanto tempo levará para que se controle o vírus ou se haverá uma vacina disponível contra ele.



Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Daly defendeu a estratégia do Fed na crise, com ações rápidas e "agressivas" para apoiar a economia na crise. Na avaliação dela, agora o Fed está concentrado em avaliar se os programas em andamento estão funcionando como deveriam.



No evento, Daly ainda falou sobre os riscos para as finanças dos governos locais, diante da crise atual, prevendo que o quadro para essas administrações pode ainda piorar, com a queda na arrecadação.