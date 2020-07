Barkin: ainda há espaço para Fed agir mais, se preciso

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Richmond, Tom Barkin afirmou nesta terça-feira, 7, que "ainda há espaço" para o BC dos Estados Unidos adotar medidas para apoiar a economia, se preciso. Ele mencionou o assunto durante evento virtual organizado pela National Association for Business Economics (NABE), com a presença também da presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly.



Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Barkin avaliou que a demanda "ainda levará um tempo" a voltar aos níveis considerados normais. Ele comentou, por exemplo, que em seus restaurantes preferidos a equipe deve ser reduzida, na volta ao trabalho diante da gradual reabertura da economia.



Nesse quadro, Barkin considerou que há um risco pequeno de que o crescente balanço do Fed leve a inflação a subir em demasia. Segundo ele, há expectativas "muito ancoradas" de que o quadro atual deve se traduzir em inflação baixa. "Uma vacina amanhã poderia causar inflação, mas meu cenário-base não é tão otimista", afirmou.



O presidente do Fed de Richmond também disse que ficou "reconfortado" com os resultados do teste de estresse dos bancos americanos, publicado recentemente pelo Fed. Segundo ele, os cenários mais sombrios auferidos na análise eram realmente duros, mas as companhias se saíram bem, embora isso não seja motivo para deixar de estar atento ao quadro no setor, comentou o dirigente.