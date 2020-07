O presidente Donald Trump retirou formalmente os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, informou um senador democrata nesta terça-feira.

"O Congresso recebeu uma notificação de que o POTUS retirou oficialmente os EUA da @OMS no meio de uma pandemia", escreveu no Twitter o senador Robert Menendez, o principal democrata no Comitê de Relações Exteriores.