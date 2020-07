Comunicado do Business Wire :Esri

Esri, a líder global em inteligência de localização, anunciou hoje que a 40ª conferência anual de usuários da Esri será o maior encontro virtual de profissionais de GIS. Normalmente realizada em San Diego, Califórnia, a conferência será apresentada em um formato completamente virtual e ocorrerá de 13 a 16 de julho de 2020. A Esri User Conference reúne inovadores em tecnologia, executivos, educadores, cientistas e usuários de GIS que buscam solucionar desafios em suas organizações e em todo o mundo, usando a mais poderosa plataforma de mapeamento e análise do planeta.

O tema da conferência deste ano, GIS - Interconnecting Our World (GIS - Interconectando o Nosso Mundo), explora como a tecnologia geoespacial pode integrar tudo e envolver todos para superar desafios globais sem precedentes. O fundador e presidente da Esri, Jack Dangermond, abrirá a conferência - que neste ano terá a sessão plenária em três dias - com suas observações sobre como o GIS, o sistema nervoso do mundo, nunca esteve tão interconectado como hoje.

"Através da pandemia global da COVID-19, que ocorreu no primeiro semestre do ano, vimos o quão interconectados os sistemas do mundo estão", disse Dangermond. "O GIS desempenha um papel importante nos levando adiante, conectando esses sistemas entre indivíduos e entre governos nacionais, estaduais e locais; empresas privadas; e a sociedade como um todo. Nossos usuários facilitam isso por meio de um sistema nervoso inteligente que permite que todos construam melhores resultados para suas comunidades. Eles usaram o GIS para responder a esta pandemia global, melhorar suas organizações e comunidades e criar um mundo mais sustentável".

Os participantes da conferência ouvirão líderes de ideias de todo o mundo. Dr. Vicki Phillips, vice-presidente executivo e diretor de educação da National Geographic Society, se juntará a Dangermond durante a Sessão Plenária. Eles discutirão as várias maneiras pelas quais a geografia e o pensamento espacial desempenham um papel vital na educação multidisciplinar da próxima geração. Os participantes aprenderão como a Esri e a National Geographic Society estão formando parcerias para desenvolver buscadores de soluções espaciais.

Para encerrar a Sessão Plenária, o economista, professor, autor e presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável (SDSN) das Nações Unidas (ONU) Jeffrey Sachs compartilhará sua visão de como os dados oportunos podem impulsionar o progresso na ONU Global Sustentável. Objetivos de desenvolvimento. Ele discutirá o lançamento de uma nova plataforma de dados de acesso aberto, SDGs Today, desenvolvida em parceria com a Esri e a National Geographic - e como a ciência geoespacial pode inspirar um envolvimento mais profundo com as informações para interconectar a sociedade para um futuro mais sustentável.

A Esri User Conference oferece uma oportunidade para os profissionais de GIS participarem de mais de 500 atividades, incluindo workshops técnicos, apresentações de usuários e sessões de demonstração. Organizações e indivíduos de 170 países e todos os 50 estados devem participar da conferência virtual.

Os participantes terão oportunidades de networking, colaboração e interação em tempo real com os especialistas da Esri. As apresentações dos usuários e a favorita perene, a Galeria de Mapas, serão exibidas digitalmente. Uma biblioteca de sessões gravadas e demos estarão disponíveis como um recurso contínuo após a conferência.

A Conferência do Usuário Esri de 2020 é gratuita para participar, e a Sessão Plenária será transmitida ao vivo para o mundo para qualquer pessoa assistir. Para mais informações e para se registrar na Esri User Conference virtual, visite esri.com/uc.

