Câmara de 'tortura' encontrada em contêineres na Holanda

A polícia holandesa anunciou nesta terça-feira (7) que encontrou uma "prisão" clandestina em sete contêineres, sendo um deles utilizado para tortura, em um armazém perto de Bergen op Zoom (sul).

A descoberta é revelada dias após o desmantelamento de uma extensa rede de comunicações criptografadas na Europa.

A cela de tortura continha tesouras, uma serra, bisturis e alicates, informou a polícia em nota.

Seis suspeitos foram presos após a operação realizada graças a informações obtidas pelas autoridades francesas e holandesas ao interceptar o sistema de telefonia criptografada EncroChat.

Dos sete contêineres, "seis serviram como celas nas quais as pessoas poderiam ser amarradas e outro servia apenas como câmara de tortura", disse Andy Kraag, chefe da unidade criminal da polícia holandesa, em um vídeo.

Um dos contêineres, ao qual os criminosos se referiam como "sala de tratamento" estava equipado com "uma cadeira de dentista com tiras nos braços e nos pés", disse a polícia.

O objetivo dessas instalações era "torturar as vítimas ou, de qualquer forma, pressioná-las", acrescentou, sem dar detalhes das possíveis vítimas.

Os contêineres, com algemas no teto e no chão, eram à prova de som e cobertos com alumínio, numa tentativa, segundo a polícia, de evitar a detecção por câmeras térmicas.

Os sequestros das pessoas que seriam trancadas nessas celas foram planejados com "grande precisão", acrescentou a polícia, em operações com vários equipamentos, armas, vans e coletes à prova de balas.