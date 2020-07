Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

A Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq: IBKR) planeja anunciar seu resultado financeiro do segundo trimestre na terça-feira, 21 de julho de 2020, em um comunicado oficial, com publicação prevista para as 16h00 (ET), que também será disponibilizado no site da empresa: www.interactivebrokers.com/ir.

Será realizada uma teleconferência para discutir os resultados da empresa no dia 21 de julho, às 16h30 (ET).

Membros da sociedade civil que queiram ter acesso à teleconferência deverão ligar para 877-324-1965 (ligações realizadas nos EUA) ou 631-291-4512 (ligações internacionais). A ligação deverá ser realizada com cerca de dez minutos de antecedência ao início da teleconferência. Esta também poderá ser acessada através de uma transmissão de áudio na web, na seção 'Relações com investidores' do site da empresa: www.interactivebrokers.com/ir.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group oferecem execução comercial automatizada e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio 24 horas por dia, em mais de 125 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única conta de investimento integrada da IBKR para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos comerciais proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma exclusivamente sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos em oferecer a nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de riscos e portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo com baixo ou nenhum custo, posicionando os mesmos para obter retornos superiores aos investimentos. A Barron classificou a Interactive Brokers como nº1 com 5 de 5 estrelas em sua Melhor Revisão de Corretores Online ('Best Online Broker Review') de 24 de fevereiro de 2020.

Para Interactive Brokers Group, Inc. Investidores: Nancy Stuebe, 203-618-4070 ou Mídia: Kalen Holliday, 203-913-1369

