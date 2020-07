Facebook promete ações contra conteúdo de ódio após boicote de empresas

O Facebook garantiu, nesta terça-feira (7), que tomará medidas adicionais para eliminar o conteúdo tóxico e de ódio da rede social, após uma reunião de seus principais executivos com os organizadores de um boicote publicitário.

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, e a diretora de Operações da empresa, Sheryl Sandberg, devem discutir o assunto com os líderes da campanha #StopHateForProfit, que levou mais de 900 anunciantes a darem uma pausa em suas campanhas na rede.

"Estamos fazendo mudanças. Não por motivos financeiros, ou por pressão de anunciantes, mas porque é a coisa certa a se fazer", disse Sandberg em sua página no Facebook.

Sandberg afirmou que ela e Zuckerberg terão uma reunião virtual com os organizadores do boicote liderados pelas organizações NAACP, Color of Change e Liga Antidifamação, que têm pressionado o Facebook a adotar mais medidas para eliminar o conteúdo que promove o racismo e a violência.

Ambos também devem abordar o mesmo assunto, mais tarde, com outras lideranças dos direitos civis.

As reuniões acontecem "no contexto do que pode ser o maior movimento social na história dos Estados Unidos, e a melhor e mais recente oportunidade da nossa nação para agir contra o racismo que invadiu o nosso país", afirmou Sandberg.

Ainda segundo ela, a empresa anunciará atualizações de políticas como resultado das discussões com ativistas de direitos civis e após uma auditoria interna sobre esta matéria.

Os Estados Unidos foram varridos por uma ampla onda de protestos contra a brutalidade policial e o racismo desde a morte, em maio passado, de George Floyd, um homem negro asfixiado por um policial branco.