Comunicado do Business Wire :Taulia

Taulia, líder em soluções de tecnologia de capital de giro, anunciou hoje a nomeação de Christian Lindemann como diretor de Supply Chain Finance (Financiamento da Cadeia de Suprimentos) na EMEA. Christian está sediado na Suíça e será o especialista em soluções de capital de giro da região. Em um papel abrangente, Christian usará seu profundo conhecimento em Supply Chain Finance para apoiar as organizações de vendas, marketing e produtos e fortalecer ainda mais as soluções e a presença da Taulia no mercado.

Christian se une à Taulia após 14 anos de experiência trabalhando no setor bancário e financeiro. Ele já trabalhou no Macquarie Group na divisão Corporate and Asset Finance. Em 2008, ele cofundou uma empresa de serviços financeiros, a SCC Swiss Commercial Capital, que mais tarde foi adquirida pelo Macquarie Group. Christian possui um mestrado em Administração pela Universidade em Friburgo (Suíça).

Michael Rieskamp, diretor administrativo da EMEA, destacou: "Christian se junta a nós em um momento importante, à medida que estamos crescendo rapidamente na Europa. Ele traz uma vasta experiência em Supply Chain Finance e sua liderança será crucial para nos ajudar a fortalecer e proporcionar nossa oferta exclusiva de produtos".

"A demanda por financiamento da cadeia de suprimentos, especificamente na Europa, está se acelerando e quero fazer parte dessa jornada para ajudar todas as empresas a sobreviver e prosperar. Estou ansioso para trabalhar com a equipe da Taulia para criar a melhor solução de Supply Chain Finance do mercado", afirmou Lindemann.

Sobre a Taulia

Taulia é uma fornecedora líder de soluções de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia (EUA). Por meio de uma combinação única de sua plataforma tecnológica, pessoas e processos, a Taulia ajuda as empresas a acessar o valor agregado em sua cadeia de suprimentos, fazendo a transição de práticas ineficientes e, muitas vezes, manuais de gerenciamento de capital de giro para estratégias de otimização de capital de giro conduzidas por tecnologia. A visão de Taulia é criar um mundo onde todas as empresas prosperem ao permitir que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber. Uma rede de 2 milhão de empresas utiliza a tecnologia da Taulia e a empresa processa mais de US$ 500 bilhões a cada ano. A Taulia conta com a confiança das maiores empresas do mundo, entre elas Airbus, AstraZeneca, Nissan e Vodafone. Para mais informações, acesse www.taulia.com

