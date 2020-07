Novo 'acidente' em fábrica no Irã causa dois mortos

Uma explosão ocorreu na manhã desta terça-feira em uma fábrica ao sul de Teerã, deixando dois mortos, informou a agência de notícias oficial Irna, que atribuiu esse "acidente" a um erro humano.

Esta explosão é a quarta registrada em instalações industriais do Irã desde 25 de junho.

A anterior, em 2 de julho, ocorreu no complexo nuclear de Natanz (centro) e as autoridades, que inicialmente falaram de um "acidente", disseram que não divulgariam as causas por "razões de segurança".

A nova explosão ocorreu "na fábrica Oxijen às 03h03" (19h33 de segunda-feira no horário de Brasília), na cidade de Baqerchahr (60.000 habitantes), cerca de 20 km ao sul de Teerã, causando um incêndio, disse um porta-voz do Serviço Nacional de emergência.

"Há dois mortos e três feridos", disse esta fonte.

A fábrica Oxijen está localizada em uma área industrial, de acordo com o prefeito da cidade, Amin Babai, citado pela Irna, que não especificou as atividades da instalação.

Em 30 de junho, uma forte explosão matou 19 pessoas em uma clínica de Teerã. O chefe de polícia de Teerã negou uma possível ação de "sabotagem".

Em 24 de junho, um depósito de gás explodiu no setor de Parshin, perto de um centro militar em Teerã, sem causar vítimas. Uma investigação foi aberta sobre esse incidente.

Nesta terça-feira, a Organização Iraniana de Energia Atômica divulgou um comunicado negando "alegações mentirosas de elementos contra-revolucionários (...) sobre uma explosão no centro nuclear de Shahid-Rezaineyad em Ardakan", uma cidade a 450 km a sudeste de Teerã.